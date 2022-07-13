«Не меняю мнение о людях после февраля»: Губерниев высказался об уехавших звездах

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, с кем из уехавших звезд продолжает поддерживать дружеские и приятельские отношения.

Он подчеркнул, что их отъезд и точка зрения на политическую ситуацию не играют для него никакой роли.

— Я не меняю мнение о людях после конца февраля, как нас некоторые призывают. Я как относился, так и отношусь. Я не сторонник навязывать клише. Я восхитился выступлением Киркорова в защиту Аллы Борисовны и Максима Галкина. Я ему позвонил, мы поговорили об этом. Я и с Максимом разговаривал после того, как он уехал. Мы сохранили добрые рабочие отношения с ним. Я горжусь, что мне удалось поработать и с Аллой Борисовной Пугачевой. Это как у Натальи Фатеевой: «Доносить на любимого мужчину, даже если он оказался прохвостом, я не стану», — сказал Губерниев в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Также телеведущий высказался о ситуации в российском спорте. Он считает, что через пару лет отечественных спортсменов могут начать допускать до международных соревнований, однако встать на прежний уровень сразу не получится.