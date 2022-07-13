Врач посоветовала не заправлять постель сразу после сна

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Первое, что многие делают по утрам, отключив будильник, — убирают постель. Такая привычка появилась у многих с детства. Но такое стремление к порядку может навредить здоровью. Подробнее об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.

— Не стоит убирать постель сразу по пробуждении. Дело в том, что в течение суток мы выделяем пот, и ночь не является исключением. В результате утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остается на постельных принадлежностях, — пояснила она в комментарии Общественной службе новостей.

Непросохший пот приводит к тому, что со временем подушка и одеяло не только приобретут неприятный запах, но и создадут благоприятную для болезнетворных микроорганизмов среду обитания.

Малиновская посоветовала после пробуждения откинуть одеяло и оставить постель на 20-30 минут. Можно принять душ, приготовить завтрак, а затем спокойно убрать кровать.

Она добавила, что летом стоит менять постельное белье каждую неделю, зимой — раз в две недели.

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