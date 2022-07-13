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Мужчина убил собственного отца на юго-западе Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Мужчина убил собственного отца на юго-западе Москвы
Фото: ГСУ СК России по Москве
Россия, Москва, улица Шверника Карта всех событий

В квартире многоэтажного дома в столичном районе Академический было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 13 июля в квартире по улице Шверника обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Тело потерпевшего обнаружила супруга, вернувшись домой.

— Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен предполагаемый подозреваемый, в настоящее время предпринимаются меры к его задержанию. Им, как уточняется, оказался сын покойного.

13 июля в Западном административном округе было найдено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. На данном этапе сотрудники правоохранительных органов допрашивают родственников и соседей потерпевшего.

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