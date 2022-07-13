Вакцинацию от коронавируса можно пройти в 10 поликлиниках Москвы и ГУМе

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Пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции можно в 10 поликлиниках Москвы, а также в ГУМе и Троицкой городской больнице. Об этом сообщили операторы столичной горячей линии по ковиду в среду, 13 июля.

— На данный момент вакцинация в Москве доступна на базе 10 городских поликлиник, в ГУМе и больнице города Троицк, — заявили на горячей линии.

Там добавили, что адреса поликлиник можно найти на официальном портале мэра Москвы и на сайте депздрава.

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции может любой совершеннолетний гражданин России при отсутствии хронических заболеваний, ОРВИ и других прививок. При себе пациент должен иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Записаться на вакцинацию можно онлайн, в инфокиосках поликлиник города и с помощью звонка в прививочный пункт, передает ТАСС.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Симптомы субвариантов схожи с ОРВИ и требуют соответствующего лечения. Воспаление легких возникает в исключительно редких случаях.