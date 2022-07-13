Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с Линдеманном

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Певица Светлана Лобода прокомментировала слухи о якобы оплачиваемом романе с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Она опубликовала в личном блоге скриншоты с новостной ленты, высмеяв их содержание.

— Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа, — отреагировала звездная блондинка.

Так, продюсер Кирилл Чибисов утверждает, что рок-музыкант Линдеманн получал денежное вознаграждение в размере 150 тысяч долларов (почти девять миллионов рублей) за каждую встречу с украинской певицей.

Немецкий музыкант много раз посещал Россию, когда еще гастролировала Лобода. Отмечается, что пара познакомилась на одном музыкальном российском фестивале. При этом ходят слухи, что дочь певицы Тильда названа в честь немецкого рокера. Сама же звезда скрывает отца своего ребенка, передает Пятый канал.

До этого растерявшая поклонников на территории России исполнительница ответила журналисту Георгию Иващенко на обвинения в получении внушительного гонорара за критику России и осуждение специальной военной операции РФ на Украине.