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Орнитолог рассказал, чего не стоит делать при встрече с хищной птицей

Ирина Игнатенко
Общество
Орнитолог рассказал, чего не стоит делать при встрече с хищной птицей
Фото: pixabay.com

Хищные птицы, ставшие частыми гостями жилого комплекса в Красногорске, — это, скорее всего, пустельги или чеглоки. Такое мнение высказал орнитолог Вадим Мишин.

Ранее фотографии пернатых стали активно выкладывать в социальных сетях жители комплекса.

— Скорее всего, это сокол-пустельга. Их много живет в Московском регионе — как в городах, так и в пригородах. Птичка замечательная, очень полезная. Она охотится на мелких грызунов, предотвращая распространение инфекционных заболеваний, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Орнитолог отметил, что за птицами можно наблюдать, но не стоит вмешиваться в их жизнь, пытаться накормить или помочь. Можно оказать помощь, если существует угроза жизни птицы, например, она получила травму.

Ранее в Парке Горького стартовали пешие орнитологические экскурсии, где гости смогут увидеть пищух, поползней и редких для парка птиц. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе парка.

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