График поездов Казанского направления МЖД изменится 16 июля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

График движения некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 16 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на участке Перово-1 — Люберцы-1. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в среду, 13 июля.

— Технологические «окна» назначены на выходные дни 16–18, 23–24, 30–31 июля с 21:50 до 5:50, преимущественно в ночные часы, когда пассажиропоток минимален. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседним путям, — говорится в сообщении.

Так, в связи с ремонтными работами у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к изменениям и внимательно ознакомиться с новым расписанием.

Также в июле изменится расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Отмечается, что это сделают в связи со строительством северного вестибюля нового остановочного пункта Поклонная для будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).