Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водители автобусов Мосгортранса примут участие в конкурсе «Московские мастера»

Лала Манушакян
Город
Водители автобусов Мосгортранса примут участие в конкурсе «Московские мастера»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В юбилейном, 25-м конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» выступят 26 лучших водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса в среду, 13 июля.

— В этот раз в финале примут участие 13 команд из 8 филиалов. Всего выступят 26 водителей, среди них две женщины. На конкурс допускают водителей, у кого нет нарушений ПДД и трудовой дисциплины. Конкурс повышает престиж профессии водителя автобуса, мотивирует на высокий результат, совершенствует навыки безопасного вождения, — заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

Так, соревнования пройдут в три этапа, где водители пройдут тест на знание ПДД, а также им предстоит выявить нарушения санитарно-технического состояния автобуса и продемонстрировать свои профессиональные навыки.

Помимо этого, зрителей также ждет увлекательная программа, куда войдут различные выступления приглашенных артистов. Отмечается, что в 2022 году в конкурсе «Московские мастера» примут участие специалисты из 40 профессиональных отраслей.

До этого сообщалось о начале приема заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных средств массовой информации.

Мосгортранс Конкурсы Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте