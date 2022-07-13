Водители автобусов Мосгортранса примут участие в конкурсе «Московские мастера»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В юбилейном, 25-м конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» выступят 26 лучших водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса в среду, 13 июля.

— В этот раз в финале примут участие 13 команд из 8 филиалов. Всего выступят 26 водителей, среди них две женщины. На конкурс допускают водителей, у кого нет нарушений ПДД и трудовой дисциплины. Конкурс повышает престиж профессии водителя автобуса, мотивирует на высокий результат, совершенствует навыки безопасного вождения, — заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

Так, соревнования пройдут в три этапа, где водители пройдут тест на знание ПДД, а также им предстоит выявить нарушения санитарно-технического состояния автобуса и продемонстрировать свои профессиональные навыки.

Помимо этого, зрителей также ждет увлекательная программа, куда войдут различные выступления приглашенных артистов. Отмечается, что в 2022 году в конкурсе «Московские мастера» примут участие специалисты из 40 профессиональных отраслей.

До этого сообщалось о начале приема заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных средств массовой информации.