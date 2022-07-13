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Названы лучшие заповедники и национальные парки Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Названы лучшие заповедники и национальные парки Подмосковья
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Заповедники и национальные парки — это уголки дикой и нетронутой природы.

Они охраняются государством, а для туристов там действуют особые правила посещения. Все направлено на то, чтобы сохранить эти места в первозданном виде.

Существуют такие места и на территории Московской области. В городском округе Серпухов расположен Приокско-Террасный заповедник.

Здесь можно увидеть около тысячи видов растений, там проживают 56 видов млекопитающих, 139 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных и 8 видов рыб. Но самая большая местная ценность — Центральный зубровый питомник. Его создал русский зоолог Михаил Заблоцкий с целью восстановить популяцию зубров.

Национальный парк «Лосиный Остров» расположен в Мытищах. Гости смогут увидеть там лосей, оленей, кабанов и других животных.

Национальный парк «Завидово» находится на территории двух областей — Московской и Тверской.

Территория парка поделена на зоны, в некоторых из них разрешены определенные виды деятельности. Это связано с тем, что там постоянно проживают люди, передает туристический портал правительства Московской области.

В пресс-службе Департамента строительства Москвы сообщили, что специалисты проведут реконструкцию оранжерейных прудов в музее-заповеднике «Царицыно».

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