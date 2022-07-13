Число аварий с участием автомобилей каршеринга снизилось в Москве

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С начала года в Москве зарегистрировали 169 ДТП с участием автомобилей каршеринга, что на 12 процентов меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При этом число пострадавших в таких авариях снизилось за год на 14 процентов. Если в 2021 году травмы получили 230 человек, то в этом — лишь 199.

Кроме того, число погибших в ДТП с участием автомобилей каршеринга снизилось на восемь процентов. В ведомстве отметили, что популярность каршеринга неизменно растет.

Так, в этом году было совершено 23,5 миллиона поездок — на один миллион больше, чем за аналогичный период 2021 года. По словам руководителя департамента Максима Ликсутова, в среднем один автомобиль арендуют в сутки 6–7 человек, благодаря чему более 100 тысяч личных машин не выезжают в город.

В связи с этим снижается нагрузка на дороги и парковки, также падает уровень загрязнения воздуха. Несмотря на то что количество поездок растет, сервис становится безопаснее, передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

19 июня Ликсутов рассказал о перспективах развития городского транспорта в столице. Ежегодно, подчеркнул он, необходимо обновлять от 40 до 80 тысяч автомобилей каршеринга и такси.

При этом на обновление автопарков правительством Москвы с сентября 2022 года будет выделяться вдвое больше средств. Ликсутов добавил, что 97 процентов автомобилей такси и каршеринга работают внутри ЦКАД.