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Назван фрукт, помогающий «выжечь» холестерин из организма

Елена Самойлова
Общество
Назван фрукт, помогающий «выжечь» холестерин из организма
Фото: Unsplash

Есть особые продукты, которые помогут снизить в организме количество жирового вещества — холестерина. Одним из таких является фрукт бамия, рассказал врач нутрициолог Игорь Строков.

По словам специалиста, высокий уровень холестерина в крови может быть опасным, если с ним не бороться, поскольку вещество может блокировать кровеносные сосуды. Это в свою очередь повышает вероятность возникновения сердечных заболеваний или инсульта.

— Накоплению холестерина способствуют употребление большого количества жирной пищи, недостаточная физическая нагрузка и избыточный вес. Поэтому врачи рекомендуют пациентам перейти на более здоровую диету. Есть определенные фрукты, которые могут быть более полезными, чем другие. Например, бамия, которая может понизить уровень холестерина, — объяснил Строков.

Он добавил, что эффект достигается за счет слизи во фрукте, которая содержит большое количество полифенолов, клетчатки, белка, витамина B6 и фолиевой кислоты. Они играют важную роль в «управлении» холестерином.

Бамия классифицируется как фрукт, но готовится как овощ: ею можно заменить картофель в повседневных блюдах. Строков отметил, что в российских блюдах бамия встречается редко, но в США она является популярным ингредиентом. Этот фрукт также часто присутствует в блюдах ближневосточной, индийской, бразильской и шри-ланкийской кухни.

До этого врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, как при сахарном диабете сохранить здоровье сердца и сосудов.

Врачи Фрукты Холестерин
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