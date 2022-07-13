В Мытищах арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве соседки

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Мытищи, садоводческое товарищество Борисовка Карта всех событий

В подмосковных Мытищах задержан местный житель, обвиняемый в убийстве соседки. Об этом в среду, 12 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— По ходатайству следователя следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области судом арестован 35-летний местный житель, обвиняемый в убийстве соседки (частью 1 статьей 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Накануне обвиняемый решил самостоятельно обратиться в следственный отдел подмосковного города. По данным ведомства, 31 марта в частном доме, расположенном в СНТ «Борисовка», между обвиняемым и хозяйкой дома, у которой он снимал комнату, произошел конфликт. Он произошел в связи с тем, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Так, в ходе конфликта злоумышленник нанес соседке удар в область лица, от которого женщина впоследствии скончалась.