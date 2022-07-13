Фильм о подвиге танкиста Ивана Гусева показали в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы во вторник, 12 июля, состоялся показ нового документального фильма «Иван Гусев. Подвиг на Курской дуге», приуроченный к 79-й годовщине Прохоровского сражения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Кинокартина, снятая режиссером из Мордовии Максимом Рыськиным, посвящена жизни и подвигу героя, совершившего танковый таран при битве на Курской дуге в июле 1943 года.

Идея ленты принадлежит продюсеру Александру Учеваткину. Именно он рассказал режиссеру о героическом уроженце его родного мордовского села Сабанчеево.

— Этот герой зацепил меня своей мужественностью, тем более он вел дневники, у нас была возможность узнать примерно, какой характер у него был, о чем он рассуждал, — рассказал Рыськин.

В свою очередь продюсер важность рассказов о подобных героях, как Иван Гусев, «которые неизвестны широкому кругу людей, но они были настоящими».

Премьера фильма прошла 9 мая 2022 года на малой родине танкиста Гусева в Сабанчееве.

Накануне в Музее Победы открылась выставка петербургского художника Григория Гукасова «Мы от рода русского».