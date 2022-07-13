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Более 150 граммов марихуаны изъято у мужчины в центре Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Более 150 граммов марихуаны изъято у мужчины в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 1-я Брестская улица Карта всех событий

Задержан подозреваемый в хранении более 150 граммов наркотического средства — марихуаны. Об этом в среду, 13 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, правоохранители во время патрулирования остановили маршрутное такси на Брестской улице. В ходе осмотра полицейские обнаружили в сумке водителям неизвестно вещество. После проведенных исследований стало известно, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану, массой 188,3 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотических средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно, что в Тверском районе столицы полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в хранении наркотического средства — марихуаны. По данным ведомства, в полицию обратились жители коммунальной квартиры на улице Малой Дмитровке. Они пожаловались на соседа, который по ночам громко слушал музыку.

Прибывшие на место правоохранители провели с гражданином профилактическую беседу и осмотрели его комнату. Там сотрудники полиции обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общим весом около 140 граммов.

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