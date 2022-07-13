Эксперты предупредили о скрытых симптомах диабета

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Сахарным диабетом во всем мире страдают более 400 миллионов человек. При этом существуют скрытые признаки недуга, которые возникают на ранней стадии заболевания у людей с первым и вторым типами диабета.

Так, у людей, которые испытывают постоянный и неконтролируемый голод, может наблюдаться диабет, так как употребление пищи не обеспечивает их достаточным количеством энергии. Именно поэтому больной организм не способен переместить достаточное количество глюкозы из кровотока в клетки.

Также проявление частой усталости может сигнализировать о развитии недуга. Это происходит за счет неравномерного поступления сахара в клетки организма из крови, что провоцирует возбужденное или вялое состояние у больного.

При этом специалисты предупреждают, что нечеткое зрение также указывает на заболевание. Так, при таком симптоме особенно склонны к различным повреждениям мелкие кровеносные сосуды, связанные с органами зрения.

Помимо этого, в организме у больного человека может скапливаться слишком много сахара в крови, который в итоге провоцирует чувство жажды посредством потери большого количества жидкости. При этом у заболевшего начинают усерднее функционировать почки, которые позволяют организму выводить лишний сахар.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на онемение рук и ног, так как диабет оказывает негативное влияние на кровообращение. В связи с этим, помимо онемения, могут проявляться боль и покалывание, передает «МедикФорум».

Врачи сообщили, что главными виновниками высокого уровня глюкозы в крови являются богатые углеводами продукты. Они назвали один фрукт, который может вызывать скачки сахара в крови.