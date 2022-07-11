Назван фрукт, который может вызывать резкие скачки сахара в крови

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Врачи сообщили, что главными виновниками высокого уровня глюкозы в крови являются богатые углеводами продукты. Они назвали один фрукт, который может вызывать скачки сахара в крови.

— Бананы — это полезные фрукты, в которых содержится масса питательных веществ, способствующих сохранению здоровья. В них много клетчатки, калия и витамина B6. Но большое количество сахара в некоторых сортах бананов может оказывать негативное воздействие на уровень глюкозы в крови и провоцировать резкие его скачки, особенно у тех, кто чувствителен к углеводам, — рассказала врач Натали Комова.

Она подчеркнула, что людям, страдающим диабетом второго типа, не рекомендуется есть бананы слишком часто.

Доктор Дэвид Анвин из отделения Национальной службы здравоохранения в Саутпорте сказал, что съесть один банан — это как съесть шесть ложек сахара. В этом фрукте содержится около 23 граммов углеводов, в том числе 2,6 грамма клетчатки и 12 граммов простых сахаров, сообщается на портале Express.

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие разгрузочные дни будут наиболее эффективными для пациентов с сахарным диабетом. Главный фактор при подборе, на который стоит обратить внимание — стабильность сахара крови.