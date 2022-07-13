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Около шести процентов торговых помещений освободилось в Москве после ухода зарубежных компаний

Елена Самойлова
Экономика
Около шести процентов торговых помещений освободилось в Москве после ухода зарубежных компаний
Фото: shutterstock

Порядка 4-6 процентов торговых площадок в столице освободилось после ухода иностранных компаний с отечественного рынка.. Об этом в среду, 13 июля, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

— Эта цифра вокруг 4-6 процентов. Москва — достаточно привлекательный регион. Этот баланс постоянно держится: кто-то приходит, кто-то уходит. Здесь нет ничего такого, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Немерюк отметил, что освободившиеся помещения — это некий оборотный фонд, и пустовать они не будут, поскольку желающих взять их в аренду достаточно. Места нужны под общепит, фастфуд, отечественные магазины, резюмировал чиновник.

Около 200 зарубежных компаний внесли коррективы в порядок своей работы в России. Одни приостановили развитие, другие покинули страну, а третьи изменили механизм действия. Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал пояснил «ВМ», что целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки.

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