США и Китай обсудили вопрос ограничения цен на нефть из России

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Есть мнение Глава Минфина США Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером Китая Лю Хэ вопрос о дальнейшем установлении максимальной цены на нефть из России.

— Они (представители КНР — прим. «ВМ») выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса, — сказала экономист.

Она добавила, что после завершения переговоров стороны договорились о дальнейшем продолжении работы по решению вопроса. Отмечается, что рабочая встреча прошла на минувшей неделе, однако информации о проведении переговоров Вашингтона и Пекина до этого не появлялось, передает РИА Новости.

В мае Китай увеличил объем закупаемой нефти в России примерно на четверть по сравнению с апрелем, обновив месячный рекорд по поставкам. Майские поставки, как уточняется, держатся на отметке 8,42 миллиона тонн, что эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки.

30 июня вице-премьер России Александр Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, чиновник привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.