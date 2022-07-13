МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде, действовавшей в 32 регионах России

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Министерство внутренних дел России объявило о завершении расследования дела финансовой пирамиды, действовавшей в 32 российских регионах. Об этом в среду, 13 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Ярославской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном», — отметила она.

По данным следствия, житель Ярославля, принимавший участие в финансовых пирамидах. В конце 2013 года он вместе со своим знакомым создал аналогичную организацию.

Заинтересованные в увеличении собственных доходов отправляли мошенникам от 35 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Аферисты привлекали потерпевших с помощью создания видеороликов, в которых намеренно вводили в заблуждение россиян. Так, вложенные средства якобы направлялись в разработку месторождения по добыче полезных ископаемых, строительство мусороперерабатывающего завода в России и в другие перспективные направления. Однако все эти заявления не соответствовали действительности.

— Следствием установлено, что региональные подразделения организации действовали в 67 населенных пунктах 32 регионов страны. С сентября 2014 года создатели финансовой пирамиды перестали выполнять обязательства по договорам, однако продолжали принимать вклады от граждан. Всего в результате противоправной деятельности они похитили у вкладчиков свыше 687 миллионов рублей. Потерпевшими признаны более 3,5 тысячи человек, — рассказал Волк.

В целях возмещения материального ущерба по ходатайству следователя судом на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему люди продолжают верить в финансовые пирамиды.