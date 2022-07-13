Ретроспективу фильмов Вуди Аллена покажут в летних кинотеатрах «Москино»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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В летних кинотеатрах сети «Москино» с 17 июля по 10 августа зрители смогут увидеть картины американского режиссера Вуди Аллена. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе киносети.

— Культовому американскому режиссеру уже далеко за 80, но снижать творческий темп он не собирается, снимая с 1982 года по картине в год. Несмотря на возраст, Аллен остается одним из немногих бесспорно признанных и авторитетных имен в мире кинематографа, — говорится в сообщении.

Работы режиссера, как уточняется, наполнены размышлениями «о смерти, философии и искусстве». Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Москино Музеон» и «Москино Сокольники».

Так, 17 и 20 июля горожане смогут увидеть ленту «Светская жизнь». При этом в другие дни пройдут показы картин «Дождливый день в Нью-Йорке», «Фестиваль Рифкина» и «Колесо чудес», передает ТАСС.

В сети кинотеатров «Москино» 23 июля состоится бесплатный показ фильма «Аркаим. Колесница времени». Он состоится в рамках программы «Отпуск с Москино», посвященной достопримечательностям регионов Российской Федерации.