Дети оказались заперты в квартире в поселении Московский

Фото: МЧС

Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Специалисты аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы освободили малолетних детей, запертых в квартире в поселении Московский. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

По данным ведомства, днем 13 июля поступила информация об инциденте в поселении Московский, дом 4. Там захлопнулась дверь, когда женщина выходила из квартиры. Внутри помещения оказались заперты двое детей.

После приезда на место происшествия специалисты вскрыли дверь в присутствии хозяев квартиры при помощи слесарного инструмента. Дети, как уточняется, не пострадали, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Также стало известно, что спасатели помогли пенсионерке, которая упала в ванной и не смогла подняться. В частности, утром специалистам поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра поступила информация, что пожилая женщина оказалась одна в беспомощном состоянии в квартире на улице Грина. Родственники не смогли дозвониться до нее и самостоятельно войти в квартиру. По прибытии сотрудники вскрыли дверь специальным инструментом и обнаружили пенсионерку в ванной — та упала и не смогла подняться.