Суд отправил в СИЗО Илью Яшина за дискредитацию российской армии

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Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО муниципального депутата и оппозиционера Илью Яшина за дискредитацию российской армии. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Яшину предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий». Заседание в зале суда прошло в закрытом режиме.

— Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина Ильи Валерьевича до 12 сентября 2022 года, — сообщил пресс-секретарь суда.

Собеседник «ВМ» добавил, что судья отклонил ходатайство защиты подсудимого об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, несвязанной с заключением под стражу.

Накануне следствие возбудило в отношении Ильи Яшина дело о дискредитации ВС РФ. Адвокат Вадим Прохоров заявил, что он узнал эту информацию от следователя. По его словам, в доме политика проводились обыски. Сам Яшин сейчас находится под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции.