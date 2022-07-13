Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам премии города 2022 года в области архитектуры и градостроительства.

— Очень важно создавать объекты, которыми будете вы гордиться и будут гордиться ваши дети, внуки. И в целом город, его развитие во многом зависят от того, как он выглядит, как он воспринимается людьми, насколько в нем комфортно жить, — сказал глава города.

Он добавил, что именно от этого будут зависеть дальнейшие инвестиции в город и его развитие. Так, в 2021 году в Москве, напомнил мэр, возвели 16 миллионов квадратных метров недвижимости: подобный объем сопоставим с площадью отдельного города.

Собянин от имени москвичей поблагодарил лауреатов за их работу, труд и таланты, которые они вкладывают в столицу. Награды вручались в нескольких номинациях.

Так, группы архитекторов получили награды в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение проекта высотного комплекса» за многофункциональный жилой комплекс в Багратионовском проезде. Они также победили в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации», передает агентство городских новостей «Москва».

Ежегодно присуждается до пяти премий в размере одного миллиона рублей каждая за лучшие архитектурно-градостроительные решения городских объектов различного назначения. По решению Собянина, с 2023 года количество номинаций будет увеличено до 12.

27 июня Собянин принял участие в посвященном Дню молодежи фестивале «Территория возможностей», где вручил награды десяти выпускникам городских образовательных программ.