ВОЗ призвала все страны вернуть масочный режим из-за всплеска COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска коронавируса. Об этом в среду, 13 июля, сообщил глава ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников, — заявил он.

Он добавил, что между научными сообществами, политиками и общественностью «существует серьезный разрыв» в восприятии риска распространения COVID-19. Несмотря на то что большинство стран сейчас находятся «в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии», она еще не окончилась, а доказательством тому служат новые волны коронавируса, передают слова Гебрейесуса «Известия».

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12 июля оперативный штаб Москвы также порекомендовал москвичам возобновить ношение масок в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Повышение численности зараженных связано с распространением неопасного подштамма «омикрона».

По данным оперштаба, рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». При этом базовая планка заболеваемости коронавирусом в городе на данный момент самая низкая за всю пандемию.