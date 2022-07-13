Столичных автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза и шквалистое усиление ветра, в связи с чем водителям следует быть внимательными на дороге и избегать резких маневров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в среду, 13 июля.

— Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17:30 до 21:00 13 июля местами по Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

При этом ведомство призвало к внимательности не только автомобилистов, но и пешеходов. Им рекомендовали не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, а также не укрываться под деревьями, передает агентство городских новостей «Москва».

К предупреждению о непогоде присоединился и Дептранс Москвы. Автомобилистов призвали не отвлекаться за рулем на гаджеты, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и неустойчивыми конструкциями, сообщает Telegram-канал ведомства.

13 июля столичный регион оказался под влиянием ложбины циклона с запада. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов.