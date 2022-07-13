Около 800 москвичей переехали в дом по реновации в Северном Тушине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Туристская улица, 14 Карта всех событий

Около 800 горожан переселились в первый построенный по программе реновации дом в Северном Тушине. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 13 июля.

— Этот современный дом, думаю, один из лучших в Тушине, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин, пообщавшийся с жильцами новостройки.

Возведенное здание с двумя корпусами и подземным паркингом находится на Туристской улице, дом 14. При этом оно имеет 417 квартир, выполненных в соответствии со стандартами программы реновации.

Отмечается, что новостройка оснащена автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Также предусмотрена комфортабельная среда для маломобильных жильцов и родителей с детскими колясками.

На территории около дома установлены детские и спортивные комплексы. В новостройку переехали 318 семей в период с 26 мая 2021 года по 29 марта 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 июля глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что более 60 тысяч жителей Москвы получили новые квартиры с начала реализации программы реновации.