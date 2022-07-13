Гейтс пожертвует почти все состояние благотворительному фонду

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Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс признался, что хочет до конца своей жизни передать почти все состояние благотворительному фонду Gates Foundation.

— Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира, — сказал предприниматель.

Так, в ближайший месяц он перечислит в фонд еще 20 миллиардов долларов в рамках расширения его деятельности. Миллиардер намеревается увеличить свои расходы к 2026 году до девяти миллиардов долларов.

С момента основания фонд Gates Foundation поддерживал широкий спектр социальных, медицинских и образовательных разработок. Гейтс также выразил надежду, что его примеру последуют другие богатые люди, передает ТАСС.

В конце мая Гейтс заявил, что новая пандемия может случиться в ближайшие 20 лет с вероятностью 50 процентов. Предприниматель не уточнил, идет ли речь об обезьяньей оспе или какой-то другой болезни.