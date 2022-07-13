Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвала проявляющийся в ногах ранний признак диабета

Евгений Белоусов
Общество
Врач назвала проявляющийся в ногах ранний признак диабета
Фото: Pexels

Врач-терапевт Ирина Андреева сообщила, что один из признаков высокого уровня сахара может появиться в ногах до того, как произошло повреждение нерва.

— Предупреждающие признаки высокого уровня сахара в крови, как правило, проявляются в течение нескольких дней или недель. Повторяющийся сильный зуд в руках, ступнях и голенях — еще один менее известный симптом диабета, — сказала специалист.

Заболеваемость диабетом стремительно растет во всем мире, что вызывает обеспокоенность медицинского сообщества. Для многих диагноз знаменует собой начало страданий на всю жизнь.

По словам врача, причина зуда и сухости в ногах при развитии диабета заключается в снижении поступающего в конечности потока крови. Тем не менее зуд и сухость могут возникнуть не только из-за высокого уровня сахара, но и по причине кожных инфекций. Однако если зуд и сухость не проходят даже после регулярного использования лосьонов, то это повод обратиться к врачу, передает слова Андреевой «МедикФорум».

Всего сахарным диабетом во всем мире страдают более 400 миллионов человек. При этом существуют скрытые признаки недуга, которые возникают на ранней стадии заболевания у людей с первым и вторым типами диабета.

Так, у людей, которые испытывают постоянный и неконтролируемый голод, может наблюдаться диабет, так как употребление пищи не обеспечивает их достаточным количеством энергии.

Здоровье Врачи Диабет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте