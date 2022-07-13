Движение двух трамвайных маршрутов изменится по пятницам и выходным дням

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 15 июля по пятницам и выходным изменится маршруты трамваев 4л и 4п. Об этом в среду, 13 июля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что по этим дням трамваи указанных номеров не будут проходить через метро «Преображенская площадь», а станут курсировать по маршруту трамвая №4 — от площади Сокольническая Застава через Богородское до станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Горожане могут воспользоваться трамваем №13 для проезда между станциями метро «Сокольники», «Преображенская площадь» и «Бульвар Рокоссовского».

В ведомстве уточнили, что временные изменения связаны с заменой стрелочных переводов у метро «Сокольники».

— Эти работы будут затрагивать один рабочий день — это позволит скорее завершить ремонт. С понедельника по четверг трамваи №4л, 4п будут ходить по своим обычным маршрутам, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

На прошлой неделе два тематических трамвая, украшенных ко Дню московского транспорта, начали работать на столичных маршрутах.