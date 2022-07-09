Два тематических трамвая вышли на улицы столицы ко Дню московского транспорта

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Черёмушки Карта всех событий

Два тематических трамвая, украшенных ко Дню московского транспорта, начали работать на столичных маршрутах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 9 июля.

Тематические вагоны в эти выходные уже можно увидеть на маршруте № 38 от Черемушек до Новоданиловского проезда. С 11 июля они начнут работать на маршруте № 3, который проходит от станции метро «Чертановская» до метро «Чистые пруды». Планируется, что тематические трамваи будут работать на маршрутах до конца 2022 года.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

Свыше семи тысяч человек побывали на Северном речном вокзале в День московского транспорта. Так, в 19:00 состоится джазовый концерт, который продлится до 21:00. Завершит праздник вечернее шоу на воде, в котором примут участие флайборды и гидроциклы.