Более семи тысяч человек посетили Северный речной вокзал в День московского транспорта

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Свыше семи тысяч человек побывали на Северном речном вокзале в День московского транспорта. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Праздник в самом разгаре, и до конца дня вас ждет еще много интересного, — говорится в сообщении.

Так, с 18:00 до 20:00 на вокзале пройдет выступление диджеев. При этом в 19:00 состоится джазовый концерт, который продлится до 21:00.

Завершит праздник вечернее шоу на воде, в котором примут участие флайборды и гидроциклы. Оно пройдет с 22:00 до 23:00, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Дептранс также пригласил горожан на концерт живой музыки около Парка Горького. Выступление музыкантов возле «Музеона» будет продолжаться до 20:00.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

Также стало известно, что поздравления с Днем московского транспорта от российских звезд можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро.