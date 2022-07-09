Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более семи тысяч человек посетили Северный речной вокзал в День московского транспорта

Евгений Белоусов
Город
Более семи тысяч человек посетили Северный речной вокзал в День московского транспорта
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Свыше семи тысяч человек побывали на Северном речном вокзале в День московского транспорта. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Праздник в самом разгаре, и до конца дня вас ждет еще много интересного, — говорится в сообщении.

Так, с 18:00 до 20:00 на вокзале пройдет выступление диджеев. При этом в 19:00 состоится джазовый концерт, который продлится до 21:00.

Завершит праздник вечернее шоу на воде, в котором примут участие флайборды и гидроциклы. Оно пройдет с 22:00 до 23:00, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Дептранс также пригласил горожан на концерт живой музыки около Парка Горького. Выступление музыкантов возле «Музеона» будет продолжаться до 20:00.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

Также стало известно, что поздравления с Днем московского транспорта от российских звезд можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро.

Праздники Северный речной вокзал Мероприятия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте