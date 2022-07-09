Звезды поздравят пассажиров метро с Днем московского транспорта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Поздравления с Днем московского транспорта от российских звезд можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— У нас будет по-настоящему звездный праздник, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к пассажирам обратятся телеведущие Вадим Верник и Антон Привольнов, футболист Даниил Куликов, актер МХТ имени Чехова Игорь Верник, а также худрук Московского театра Табакова Владимир Машков, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

9 июля мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта.

Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет. На данный момент около 66 процентов горожан предпочитают его личным авто.

Каким был первый транспорт столицы и какие еще мероприятия подготовили к празднику, «Вечерней Москве» рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.