Дептранс пригласил горожан на концерт живой музыки около Парка Горького

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

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Проект «Музыка в метро» вместе с «Московским паркингом» в честь Дня московского транспорта скрасили живой музыкой прогулки горожан в районе Парка Горького. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Музыканты проекта выступили на городской парковке со шлагбаумом у «Музеона» и создали атмосферу настоящего праздника, — говорится в сообщении.

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Уточняется, что благодаря достаточному количеству свободных мест на парковке музыканты никому не помешали. Их выступление будет продолжаться до 20:00, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

Также стало известно, что поздравления с Днем московского транспорта от российских звезд можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро.

Каким был первый транспорт столицы и какие еще мероприятия подготовили к празднику, «Вечерней Москве» рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.