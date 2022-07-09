Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс пригласил горожан на концерт живой музыки около Парка Горького

Евгений Белоусов
Город
Дептранс пригласил горожан на концерт живой музыки около Парка Горького
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Проект «Музыка в метро» вместе с «Московским паркингом» в честь Дня московского транспорта скрасили живой музыкой прогулки горожан в районе Парка Горького. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Музыканты проекта выступили на городской парковке со шлагбаумом у «Музеона» и создали атмосферу настоящего праздника, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Уточняется, что благодаря достаточному количеству свободных мест на парковке музыканты никому не помешали. Их выступление будет продолжаться до 20:00, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

Также стало известно, что поздравления с Днем московского транспорта от российских звезд можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро.

Каким был первый транспорт столицы и какие еще мероприятия подготовили к празднику, «Вечерней Москве» рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Праздники Москва Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте