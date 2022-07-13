Правительство России планирует усилить поддержку газозаправочного бизнеса

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Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Правительство проработает расширение перечня регионов, частный бизнес которых сможет претендовать на получение субсидии по строительству автозаправочных газовых сетей на метане, — говорится в сообщении.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул важность использования такого экологического вида топлива, как газ. Кроме того, он подчеркнул, что это востребовано населением страны.

Развивать газомоторный рынок планируется не только за счет дальнейшего расширения поддержки регионов и бизнеса, но и автолюбителей. Новак добавил, что необходимо акцентировать внимание на увеличении количества автотранспорта за счет субсидирования приобретения и переоборудования автомобилей, отмечается на сайте правительства России.

11 июля эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке. По его словам, избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры.