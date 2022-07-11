Эксперт рассказал, когда может существенно подешеветь бензин в России

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Стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Такое мнение высказал эксперт топливного рынка Олег Ашихмин.

Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке. По его словам, избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры.

— Но розничные цены сильно вниз не пошли, — констатировал эксперт.

Одна из причин, по которым для конечного потребителя бензин не дешевеет, заключается в опасениях владельцев автозаправок, что динамика оптовых цен изменится, считает Ашихмин.

— У продавцов бензина нет четкой уверенности, что оптовые цены зафиксируются на нижнем уровне. В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать. Если это сделать, то можно спровоцировать напряженность в отношениях с владельцами автотранспорта, — пояснил он в интервью радио Sputnik.

По его мнению, розничные цены могут упасть, если оптовые продержатся на низком уровне около полгода. Автовладельцы смогут покупать бензин по гораздо более выгодным ценам приблизительно с начала 2023 года, отметил Ашихмин.

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