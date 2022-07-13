Автобус № 408 между Зеленоградом и деревней Холмы перестанет работать с 15 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Холмы Карта всех событий

Автобус № 408, курсирующий между Зеленоградом и деревней Холмы, перестанет работать с 15 июля. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 15 июля автобус № 408 больше не будет работать. Изменение позволит отправить автобусы на более востребованные маршруты, — говорится в сообщении.

Пассажирам для проезда в деревню Холмы рекомендуют пользоваться маршрутом № 377, путь которого полностью совпадает с № 408. Данный автобус курсирует с меньшими интервалами и следует до железнодорожной станции «Крюково», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. По этим дням трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».

Они станут курсировать по маршруту трамвая № 4 — от площади Сокольническая Застава через Богородское до станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Временные изменения связаны с заменой стрелочных переводов у метро «Сокольники». При этом с понедельника по четверг трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.