Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил онлайн-программу, которая будет доступна 17 июля, в день 80-летия начала Сталинградской битвы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе музея.

— В 80-ю годовщину начала великой битвы мы приглашаем интернет-пользователей на онлайн-программу. Виртуальные гости узнают о ключевых этапах сражения, положившего начало коренному перелому во Второй мировой войне, о героях битвы, познакомятся с раритетами музея, увидят уникальные архивные фотографии и документы, — сказал директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

По его словам, на сайте культурной площадки зрителей ждут виртуальная экскурсия, видеоинтервью с участниками битвы и кинопоказ. Так, в интерьере диорамы, посвященной Сталинградской битве, специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов расскажет об истории самого длительного в годы Великой Отечественной войны сражения.

В программу вошли два видеоинтервью московских ветеранов, участников Сталинградской битвы. Они поделятся воспоминаниями о военном времени, также пользователей познакомят с героями сражения и представят личные вещи командующего Сталинградским фронтом Андрея Еременко.

Завершит программу онлайн-показ фильма «Солдаты» (1956) режиссера Александра Иванова, снятый киностудией «Ленфильм». Зрители кинокартины познакомятся с историей простых солдат, сражавшихся за Родину под разрушенным Сталинградом.

13 июля в Музее Победы состоялся показ нового документального фильма «Иван Гусев. Подвиг на Курской дуге», приуроченный к 79-й годовщине Прохоровского сражения. Картина посвящена жизни и подвигу героя, совершившего танковый таран при битве на Курской дуге в июле 1943 года.