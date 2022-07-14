«Село из нее не выехало»: Шахназаров ответил Нетребко на оскорбления россиян

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Оперная певица Анна Нетребко, которая уехала из России, на днях угодила в новый скандал. Она записала видео, на котором жестко оскорбляет подписчиков.

Многие отреагировали на оскорбления артистки. Журналист Михаил Шахназаров уделил в программе «Полный абзац» внимание интеллекту знаменитости, объяснив выпады Нетребко его отсутствием.

— Анна Нетребко — девушка сельская, так что село из нее не выехало. Но Господь наделил ее талантом, к тому же она очень сексуальная. Иногда Господь наделяет талантами, но забывает отсыпать немножко ума. Поэтому такие женщины обычно быстро надоедают, — заявил он, передает издание Teleprogramma.

Нетребко родилась на Кубани. Она состоялась сначала в России, став звездой Мариинского театра, а потом начала карьеру в Европе и достигла там больших высот.

Ранее Шахназаров резко высказался в адрес Нетребко, обвинив ее в потребительском отношении к родной стране.

В интервью австрийскому изданию Zeit Нетребко заявила, что любит Россию и не намерена отказываться от государственных наград, полученных на родине. По словам исполнительницы, журналисты из европейских государств часто пытаются на нее давить, чтобы добиться критики в адрес российского государства и народа.