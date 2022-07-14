Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Заммэра Сергунина рассказала об итогах работы московской площадки на Российской креативной неделе

Анастасия Колоскова
Город
Заммэра Сергунина рассказала об итогах работы московской площадки на Российской креативной неделе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше пяти тысяч человек посетили павильон Created in Moscow на Российской креативной неделе, прошедшей с 7 по 10 июля в Парке Горького. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Креативные индустрии — важная часть экономики Москвы, и интерес к ней со стороны партнеров и общества растет. В этом году на Российской креативной неделе павильон Created in Moscow посетили больше пяти тысяч человек, а прямые трансляции с площадки посмотрели около 300 тысяч зрителей, — сказала представитель мэрии.

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
1/2
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
2/2
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В рамках деловой программы состоялись встречи отраслевых экспертов, которые обсуждали развитие индустрии. Там же посетители могли принять участие в мастер-классах, лекциях и кинопоказах.

Участниками сессий стали 120 спикеров, в числе которых: дизайнеры, художники, модельеры, медиаменеджеры и эксперты стриминговых сервисов. Деловая программа включала паблик-токи с ведущими представителями творческого бизнеса.

Обсуждения, в частности, коснулись тем «Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино», «Будущее российского кинопроката», «Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса», а также «Паблик-арт как инструмент преобразования городской среды: роль в развитии города».

Отдельная зона шатра Created in Moscow была посвящена работам современных отечественных художников. Здесь можно было узнать о модных тенденциях в живописи, а также попробовать себя в графическом дизайне, создании музыки, 3D-моделировании, разработке игр, анимации, кинопроизводстве, программировании и робототехнике в креативной лаборатории.

Гости мероприятия также могли посетить аудиобиблиотеку или показы фильмов. При этом в воркшопах по созданию мультфильмов, занятиях по актерскому мастерству и видеоарту поучаствовали свыше 400 человек.

13 июля Сергунина сообщила, что в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» появился новый раздел «Афиша событий в библиотеках». В нем пользователи смогут узнавать о мероприятиях в городских читальнях и культурных центрах, а также оформить на них билет.

Мероприятия Наталья Сергунина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте