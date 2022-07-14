Заммэра Сергунина рассказала об итогах работы московской площадки на Российской креативной неделе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше пяти тысяч человек посетили павильон Created in Moscow на Российской креативной неделе, прошедшей с 7 по 10 июля в Парке Горького. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Креативные индустрии — важная часть экономики Москвы, и интерес к ней со стороны партнеров и общества растет. В этом году на Российской креативной неделе павильон Created in Moscow посетили больше пяти тысяч человек, а прямые трансляции с площадки посмотрели около 300 тысяч зрителей, — сказала представитель мэрии.

1/2 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В рамках деловой программы состоялись встречи отраслевых экспертов, которые обсуждали развитие индустрии. Там же посетители могли принять участие в мастер-классах, лекциях и кинопоказах.

Участниками сессий стали 120 спикеров, в числе которых: дизайнеры, художники, модельеры, медиаменеджеры и эксперты стриминговых сервисов. Деловая программа включала паблик-токи с ведущими представителями творческого бизнеса.

Обсуждения, в частности, коснулись тем «Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино», «Будущее российского кинопроката», «Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса», а также «Паблик-арт как инструмент преобразования городской среды: роль в развитии города».

Отдельная зона шатра Created in Moscow была посвящена работам современных отечественных художников. Здесь можно было узнать о модных тенденциях в живописи, а также попробовать себя в графическом дизайне, создании музыки, 3D-моделировании, разработке игр, анимации, кинопроизводстве, программировании и робототехнике в креативной лаборатории.

Гости мероприятия также могли посетить аудиобиблиотеку или показы фильмов. При этом в воркшопах по созданию мультфильмов, занятиях по актерскому мастерству и видеоарту поучаствовали свыше 400 человек.

13 июля Сергунина сообщила, что в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» появился новый раздел «Афиша событий в библиотеках». В нем пользователи смогут узнавать о мероприятиях в городских читальнях и культурных центрах, а также оформить на них билет.