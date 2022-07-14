Более 170 фотографов отправили заявки на участие в конкурсе «Планета Москва»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице завершился прием заявок и работ на участие в IХ конкурсе городской фотографии «Планета Москва». Об этом в четверг, 14 июля, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики и председатель жюри конкурса Сергей Левкин.

— В ваших работах мы увидели гармонию и красоту любимого города, уникальные моменты развития Москвы. Благодарю каждого из вас, участники конкурса, за творческий подход и яркие образы, — сказал он.

Всего свои работы отправили 175 фотографов со всей России. Экспертам предстоит оценить 1001 работу. Лучшие 120 фотографией будут опубликованы на странице департамента в социальной сети в «ВКонтакте» и на сайте конкурса. Кроме того, москвичи смогут до 25 июля выбрать победителя в номинации «Народное голосование», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что начался прием заявок на участие в конкурсе «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных средств массовой информации. Подать заявку на участие можно в печатной форме до 1 августа.