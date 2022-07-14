Андрей Бочкарев: На станции БКЛ метро «Кленовый бульвар» начали монтировать освещение

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Специалисты начали монтаж архитектурного освещения в кассовом зале и на платформе строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Кленовый бульвар». Об этом в четверг, 14 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Отделочные работы на станции «Кленовый бульвар» почти завершены. Ведутся работы в кассовом зале, пол которого облицовывают темным гранитом, а стены — мрамором. На потолке устанавливают алюминиевые сотовые панели, а также протягивают кабели для монтажа архитектурного освещения, — сказал он.

На данный момент специалисты завершили монтаж эскалаторов и продолжают прокладывать инженерные системы. Кроме того, была начата подготовка к проведению обкатки и грузовых испытаний.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что станция будет оформлена в стилистике дворца царя Алексея Михайловича. Ее облик был выбран по результатам открытого международного архитектурного конкурса.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции маршрутов городского транспорта на Донецкой улице на 95 процентов. Помимо этого, на участке идут переустройство и строительство инженерных коммуникаций.