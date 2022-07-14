Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

Фото: Администрация президента РФ

Казахстанскому правительству необходимо создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка. С таким поручением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 14 июля.

— Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая почти из 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстане, — отметил он.

При этом казахстанский лидер считает, что подобная инициатива позволит нарастить производство товаров средних и верхних переделов. К слову, глава республики ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами, сообщает РИА Новости.

В четверг, 7 июля, Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефтяной продукции из республики. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы.