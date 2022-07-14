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Андрей Бочкарев: Жителей 60 домов переселят по реновации в районе Северное Тушино

Александр Афонин

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Жителей 60 домов переселят по реновации в районе Северное Тушино
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Северное Тушино Карта всех событий

В районе Северное Тушино в рамках программы реновации расселят 60 жилых домов площадью 309,6 тысячи квадратных метров. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации пришла и в район Северное Тушино. Здесь в новые дома предстоит переехать 18,9 тысячи жителям 60 домов. Для строительства в районе подобрано восемь стартовых площадок, — сказал он.

Заммэра отметил, что всего в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы 431 дом включен в программу реновации. Общая площадь квартир составила 1432,9 тысячи квадратных метров.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что на данный момент в районе Северное Тушино снесено уже два дома. На стадии переселения находится пять построек.

Накануне сообщалось, что около 800 горожан переселились в первый построенный по программе реновации дом в Северном Тушине. Возведенное здание с двумя корпусами и подземным паркингом находится на Туристской улице, дом 14.

Андрей Бочкарев Реновация Район Северное Тушино
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