Выставка «Мир животных Чуковского» откроется в Московском зоопарке 16 июля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке 16 июля стартует выставка «Мир животных Чуковского». Она приурочена к 140-летию со дня рождения писателя. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Сказки Чуковского читают нам вслух с детства. И каждый раз, встречаясь с героями его произведений, мы невольно вспоминаем детство, хочется улыбаться и делать больше добра, — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Экспозиция начнет работу в 12:00. Для гостей была подготовлена специальная программа. С момента открытия и до 15:00 посетители могут принять участие в мастер-классах, где смогут изготовить поделки по мотивам сказок Чуковского. Кроме того, в 14:00 гостей приглашают посмотреть спектакль «Мойдодыр», передает официальный сайт мэра Москвы.

12 июля сообщалось, что работу выставки «Путь льна и конопли: история и инновации» в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» продлили до октября 2022 года. Посетители выставки смогут запустить руки в конопляную костру, прочесть, как ухаживал Иван Грозный за Елизаветой Английской и как задабривали японцы русского цесаревича после попытки убийства.