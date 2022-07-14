В 2022 году в Москве началось расселение 100 домов по реновации

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Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

С начала этого года жители 100 домов начали переезд в новостройки, возведенные по программе реновации. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Расселяемые дома расположены в 31 районе 10 административных округов столицы. В 100 домах проживает свыше 18 тысяч москвичей, из которых 3 тысячи уже завершили переезд и отпраздновали новоселье, — сказал он.

Отмечается, что лидером по расселению стал Южный административный округ города. Здесь в новые квартиры переедут жители 18 домов. Следом идет Юго-Западный округ — 14 зданий. Замыкают тройку лидеров Восточный и Юго-Восточный округа — 13 построек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в районе Северное Тушино в рамках программы реновации расселят 60 жилых домов площадью 309,6 тысячи квадратных метров. Он отметил, что всего в СЗАО включен в программу реновации 431 дом.