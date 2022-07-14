Ученый рассказал, можно ли пользоваться смартфоном в грозу

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Использование мобильного телефона во время грозы не несет особых рисков, но снизить их еще сильнее можно, ограничив или отключив активность интернет-служб. Об этом рассказал заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко

— Напряженность электромагнитного поля у мобильного телефона очень мала, даже во время активных действий, связанных с осуществлением звонка или активностью других сервисов, она не возрастает настолько, чтобы стать одной из точек формирования трека молниевого разряда, или, как говорят, чтобы притянуть молнию, — отметил Назаренко.

Во время грозы разница между электромагнитными характеристиками у человека, который держит в руках смартфон, и у того, кто не имеет в руках ничего, незначительна, уточнил ученый. Гораздо опаснее, по его словам, поднести во время молнии к голове связку из трех–четырех ключей или других металлических предметов, передает Life.ru.

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