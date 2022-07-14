Город сдаст в аренду восемь помещений по льготной ставке для малого и среднего бизнеса

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Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут арендовать у города восемь помещений по льготной ставке. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Сейчас идет заявочная кампания по восьми помещениям площадью от 42,5 до 221 квадратного метра, которые расположены на подвальных, первых и вторых этажах жилых домов и нежилых зданий, — сказал он.

Отмечается, что три помещения расположились на востоке города. Их площадь варьируется от 42,5 до 100,1 квадратного метра. На северо-востоке находятся два самых крупных лота — 158,2 и 221 квадратный метр. Кроме того, на юге, западе и юго-западе столицы представлены по одному помещению.

Арендаторы смогут сами определить, под какие коммерческие цели использовать объекты. Заявочная кампания продлится до 29 июля. Сами аукционы пройдут 5 августа в электронном формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 июля сообщалось, что столица выставила на торги для аренды восемь помещений по льготной программе. Арендаторами вышеуказанных территорий могут стать представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.