Сокрушительный удар: какие жесткие ограничения может ввести Россия в ответ на санкции Запада

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В МИД РФ заявили, что ответ России на западные санкции может быть весьма болезненным. В ведомстве также отметили, что наша страна пока не применяет контрмеры в полную силу. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие еще ограничения может ввести РФ в отношении недружественных стран.

По мнению общественного деятеля и политолога Сергея Маркова, Москва может применить еще более «сокрушительный удар» — например, оставить Европу и США без некоторых компонентов для авиации и ракетных двигателей. Он отметил, что Россия может ограничить поставки такого необходимого при производстве техники и машиностроения металла, как титан.

— Известно, что из титана производят двигатели, титановые запчасти используются при сборке комплектующих для авиации. Более того, наш титан занимает более 20 процентов мирового рынка и поставляется в более чем полсотни стран. Если оставить эти страны без такого важного элемента, то там взлетят цены на авиатехнику и машиностроение, — заявил Марков.

Ракетные двигатели, кстати, по словам эксперта, тоже производятся благодаря титану. Собственно, как и ядерное топливо.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев подчеркнул, что Россия является также главным поставщиком палладия — на долю РФ приходится примерно половина мировых поставок. Из этого металла, по его словам, производятся ноутбуки, компьютеры, мобильные телефоны, самолеты и автомобили.

— Представляете, что будет с Западом, если их лишить доступа к этому металлу, их экономика остановится. А отдельные производства и заводы и вовсе разорятся, — пояснил Журавлев.

Политолог также отметил, что существенным ударом для недружественных стран может стать запрет доступа к использованию пресной воды из России.

— Россия и Бразилия являются единственными странами с самым большим запасом пресной воды, если мы перестанем поставлять ее в другие страны, это тоже может завершиться катастрофой для них, — заметил эксперт.

Но больше всего, по мнению специалиста, ЕС и США боятся создания политической коалиции с курсом «против политики Вашингтона».

— Речь идет о союзе России, Китая, Индии и Бразилии. Стоит такому союзу образоваться, что уже сейчас происходит, и Штаты с их амбициями державы-гегемона падут, — добавил политолог.

Если внедрить такой сценарий, экономика многих западных стран не вынесет давления, заключил Журавлев.