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Почти треть столичных молодоженов выбрали площадки на открытом воздухе среди всех выездных локаций

Александр Афонин
Город
Почти треть столичных молодоженов выбрали площадки на открытом воздухе среди всех выездных локаций
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С мая этого года в столицы состоялось более 3500 церемоний заключения брака. Треть молодоженов отдали предпочтение открытым летним локациям. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

— В этом году для молодоженов доступно свыше 10 летних локаций, на которых с мая уже поженились более 1000 пар, это 30 процентов от всех браков, заключенных на выездных локациях за этот период, — говорится в сообщении.

На выбор молодожена представлены площадки стадионов «Спартак» и «Лужники». Здесь брак заключили более 60 пар. Кроме того, организовать свадьбу можно и в парковой зоне. Среди них выделяются бутик-отель «Богородское», парк-отель «Даниловский», особняк в Серебряном бору и так далее.

28 июня сообщалось, что более 12 тысяч столичных пар планируют заключить брак в июле. Отмечается, что 22 числа запланировано более 1,1 тысячи свадебных церемоний. Из них около 350 пар заключат брак на выездных площадках. Всего на июль намечено около трех тысяч выездных церемоний бракосочетания.

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