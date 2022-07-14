Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дом по реновации в Люблине облицуют пиленым кирпичом двух цветов

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Люблине облицуют пиленым кирпичом двух цветов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Люблинская улица, владение 111, строение 3 Карта всех событий

Специалисты облицуют фасады новостройки по программе реновации на Люблинской улице кирпичом двух цветов. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Для отделки будет использоваться пиленый кирпич двух цветов — красный и графитового оттенка, который создаст на фасаде крапинки. Для удобства жильцов предусмотрены корзины из металлического перфорированного листа для кондиционеров, — сказал он.

Новостройка представит собой односекционное здание с подземной парковкой. Первый этаж сделают нежилым. Его оборудуют комнатой для консьержа, колясочной и почтовыми ящиками. Вход в здание будет со стороны двора, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 июня Сергей Кузнецов сообщил, что в Богородском районе столицы появятся два новых корпуса, построенных по программе реновации. По его словам, для обеспечения динамики фасадов специалисты будут использовать заглубления и отступы. Коричневая плитка сделает дом более уютным и обеспечит надежность фасадов.

Район Люблино Сергей Кузнецов Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте