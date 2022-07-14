Дом по реновации в Люблине облицуют пиленым кирпичом двух цветов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Люблинская улица, владение 111, строение 3 Карта всех событий

Специалисты облицуют фасады новостройки по программе реновации на Люблинской улице кирпичом двух цветов. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Для отделки будет использоваться пиленый кирпич двух цветов — красный и графитового оттенка, который создаст на фасаде крапинки. Для удобства жильцов предусмотрены корзины из металлического перфорированного листа для кондиционеров, — сказал он.

Новостройка представит собой односекционное здание с подземной парковкой. Первый этаж сделают нежилым. Его оборудуют комнатой для консьержа, колясочной и почтовыми ящиками. Вход в здание будет со стороны двора, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 июня Сергей Кузнецов сообщил, что в Богородском районе столицы появятся два новых корпуса, построенных по программе реновации. По его словам, для обеспечения динамики фасадов специалисты будут использовать заглубления и отступы. Коричневая плитка сделает дом более уютным и обеспечит надежность фасадов.